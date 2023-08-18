По всій території України оголошена повітряна тривога: яка причина

У п'ятницю, 18 серпня, по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога.

Існує ракетна небезпека в усіх областях через активність тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зліт МиГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України." - йдеться в повідомленні.

Моніторингові ресурси попереджають, що з російського аеродрому у Саваслейці злетіло кілька винищувачів МіГ-31К.

Там стверджують, що у РФ сьогодні, 18 серпня, від 13:00 по 00:00 буде тривати навчання екіпажів МіГ-31К в РФ. Тож тривоги будуть лунати протягом дня. Однак будь-якої миті росіяни можуть випустити "Кинджали".

Не нехтуйте власною безпекою і негайно прямуйте до укриття.