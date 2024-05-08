По всій Україні можуть запровадити відключення світла — коли і як будуть діяти графіки

У середу, 8 травня, ввечері, а саме від 18 до 23 години, по всій Україні можуть запровадити графіки відключення світла через російські атаки по енергооб'єктах.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у компанії, причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі, який виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

"Особливо важка ситуація очікується сьогодні від 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", — наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики попереджали, що по всій Україні можуть запровадити відключення світла через російські атаки.

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