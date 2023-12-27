По всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза пусків "Кинджалів"

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Станом на обід 27 грудня по всій Україні оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.
Про це свідчить мапа тривог та командування Повітряних сил.
За даними Повітряних сил, ворожі винищувачі злетіли із російського аеродрому "Саваслейки".
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 11:55.
Пройдіть терміново в укриття і залишайтеся там до закінчення тривоги!
Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня Росія випустила по Україні майже 50 безпілотників. Під ударом опинився південь. На жаль, є потерпілі та жертва.
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