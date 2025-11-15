ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
1 хв

По всій Україні оголошено повітряну тривогу - яка загроза

По всій країні пролунали сирени після фіксації зльоту МіГ-31К.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Вранці суботи, 15 листопада, на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після прильоту дрона по багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
493
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie