- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 493
- Час на прочитання
- 1 хв
По всій Україні оголошено повітряну тривогу - яка загроза
По всій країні пролунали сирени після фіксації зльоту МіГ-31К.
Вранці суботи, 15 листопада, на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після прильоту дрона по багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.