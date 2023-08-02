По всій Україні вдруге за ранок оголошена масштабна повітряна тривога

В Україні вдруге за ранок середи, 2 серпня, оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

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Станом на 08:22 сирени лунають у всіх областях. Пройдіть в укриття до відбою тривоги!

Причина тривоги - винищувач Міг-31К, що злетів із російського аеродрому.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - сказано у повідомленні Повітряних сил.

Масштабна повітряна тривога зараз 2 серпня 2023 року

Варто зазначити, о 07:30 зранку 2 серпня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ймовірну ракетну атаку. Тривога була недовгою - о 07:53 пішли відбої по регінонах.

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