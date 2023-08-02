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По всій Україні вдруге за ранок оголошена масштабна повітряна тривога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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По всій Україні вдруге за ранок оголошена масштабна повітряна тривога

По всій Україні вдруге за ранок оголошена масштабна повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Причина тривоги - винищувач Міг-31К, що злетів із російського аеродрому. 

В Україні вдруге за ранок середи, 2 серпня, оголошена масштабна повітряна тривога. 

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог. 

Станом на 08:22 сирени лунають у всіх областях. Пройдіть в укриття до відбою тривоги!

Причина тривоги - винищувач Міг-31К, що злетів із російського аеродрому. 

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - сказано у повідомленні Повітряних сил. 

Масштабна повітряна тривога зараз 2 серпня 2023 року / ©
Масштабна повітряна тривога зараз 2 серпня 2023 року

Варто зазначити, о 07:30 зранку 2 серпня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ймовірну ракетну атаку. Тривога була недовгою - о 07:53 пішли відбої по регінонах. 

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Дата публікації
Перегляди
7742
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