По всій Україні вдруге за ранок оголошена масштабна повітряна тривога

Причина тривоги - винищувач Міг-31К, що злетів із російського аеродрому.
В Україні вдруге за ранок середи, 2 серпня, оголошена масштабна повітряна тривога.
Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.
Станом на 08:22 сирени лунають у всіх областях. Пройдіть в укриття до відбою тривоги!
Причина тривоги - винищувач Міг-31К, що злетів із російського аеродрому.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - сказано у повідомленні Повітряних сил.
Варто зазначити, о 07:30 зранку 2 серпня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ймовірну ракетну атаку. Тривога була недовгою - о 07:53 пішли відбої по регінонах.
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