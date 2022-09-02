По всій Україні вшановують пам’ять студентів, які загинули у боротьбі за Україну

Акція "Дипломи, які ніколи не видадуть" організувала студентська рада. Hозмістили з десяток іменних дипломів, їх мали отримати студенти з усієї країни, але їхні власники загинули через війну. Ці студенти взяли до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення і стали на захист України, йдеться в ТСН.

Під фасадом Сумського педагогічного університету облаштували стенд пам’яті. Одне за одним на білому полотні вивісили з десяток дипломів, які не вручать власникам: студентам, які загинули від куль окупантів.

20-річний Руслан загинув на Луганщині. «Їх накрили з території Росії «Смерчами», - розповідає мама юнака.

Він тільки повернувся із армії і мав переходити на другий курс. Втім, обрав - фронт. «Мене він підготував, всі певно так сини роблять, бо в нас навчання, що я буду телефонувати, пішов, не сказав. Сумую дуже», - каже жінка.

Тетяна не випускає з рук фотографію сина, а її все беззупину цілує найменший братик Руслана.

Більшість студентів, імена, яких на документах – перервали навчання і взяли до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення. Денис та Андрій загинули навесні під час виконання бойового завдання, 18-річний Денис – від кулі снайпера на «Азовсталі». Анастасія – потрапила під обстріл окупантів в автомобілі з іншими пасажирами. «Ми кожен день переписувалися – монітирила новини і в сумській групі я побачила її фотографію. Сподівалася, що це якась помилка, коли взяла трубку і сказали, що Настя загинула під обстрілами. Їй осколок пробив серце на місці", - розповідає подруга.

Одногрупниця Насті згадує, освіту педагога дівчина отримала ще до вишу в училищі і вже працювала за фахом з дітлахами із порушенням розвитку. А напередодні повномасштабного вторгнення тільки вийшла заміж. «Ми про неї не забудемо, вона мала б з нами в наступному році випуститися і отримати свій диплом. На жаль, в руки вона його вже ніколи не візьме. Ми раді, що хоч так вийде», - кажуть друзі.

З поміж іменних дипломів тут є пам’яті молоді, яка загинула по всій Україні: «Невідомій студентці» та «Невідомому студентові», які мали закінчити університет та будувати своє майбутнє.

Цю ідею підхопила молодь уже по всій країні. В Львові на Площі ринок вивісили чотири десятки подібних документів, а біля кожного стенда поклали квіти, перев’язані чорною стрічкою та запалили лампадки. «Це тільки студенти. Молодих людей значно більше. В Україні молоді люди це особи від 14 до 35 років, то можна уявити масштаби всієї трагедії», - каже в.о. керівника управління молодіжної політики Львова Ростислав Юник.

У Сумах розбирати конструкцію просто неба поки не планують, а щойно піде дощ – перенесуть до університету. «Щоб кожна людина, яка захоче прийти вшанувати їхню пам'ять, щоб переосмислила свою пам’ять и переосмислила своє ставлення до багатьох речей», - каже голова студентської раді при обласній військовій адміністрації Микита Ковалевський.

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