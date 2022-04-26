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По Запоріжжю вдарили три російські ракети: є загиблий та поранений

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13к
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По Запоріжжю вдарили три російські ракети: є загиблий та поранений

Фото ілюстративне / УНІАН

Вранці 26 квітня по Запоріжжю вдарили три російські ракети. Дві з них влучили по підприємству, третя - розірвалася в повітрі.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.  

"За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 квітня Росія вдарила ракетами по Запоріжжю. Повітряна тривога спрацювала після першого вибуху.

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