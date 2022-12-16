По Запоріжжю вже завдано 12 ракетних ударів

По Запоріжжю ворогом вже завдано 12 ракетних ударів.

Повідомляє повідомляє секретар місцевої облради Анатолій Куртєв.

"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!", - написав він в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що тривога триває по всій Україні, після 9 години ранку було повідомлення про третю хвилю запуску ракет.

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