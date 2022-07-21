"Побачать, що "пахан" промахнувся": Піонтковський спрогнозував терміни деокупації Херсона

Остання заява очільника Пентагону Ллойда Остіна свідчить про те, що українська армія буде забезпечена усім необхідним для переходу до контрнаступу. Тож орієнтовно наприкінці серпня можна очікувати на звільнення окупованого Херсона.

Втрата загарбниками Херсона призведе до величезного політичного і психологічного шоку в Росії.

Таку думку російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський висловив "24 каналу".

Він звернув увагу на заяву Остіна 20 липня про те, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Голова Пентагону також запевнив у незмінній підтримці України з боку США та закликав союзників надати ЗСУ ще більше зброї.

На думку Піонтковського, ця заява Остіна – вирок для російської армії і для самого президента РФ Володимира Путіна.

"Це означає, що українська армія буде забезпечена усім необхідним для переходу в контрнаступ. Приблизно наприкінці серпня можна очікувати падіння так званого "освобождєнія" Херсона", – сказав опозиціонер.

Він висловив переконання, що через поразку із втратою Херсона Путін втратить авторитет навіть серед найближчого оточення.

"У бункері побачать, що "пахан" промахнувся", – зауважив Піонтковський.

"Мільйони зазомбованих пропагандою росіян зрозуміють, що війну програли. Це викличе серйозні зміни в Росії", – додав публіцист.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення Херсона може бути або тригером, аби посипалася уся оборона РФ, або – першим етапом початку контрнаступальної операції ЗСУ.

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