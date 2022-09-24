"Побачимо раритет на полі бою": Жданов розповів, які танки стоять на зберіганні у Росії

Експерт повідомив, що Росія може зняти зі зберігання легкі піхотні танки, випущені ще 1931 року.

На війні проти України Росія може використати танки 30-х років – Т-26, які стоять на зберіганні у Бурятії.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

Експерт зазначив, що його підписник, мабуть із РФ, розповів, як у 2013 році служив у Бурятії та бачив на зберіганні Т-26. "Так що раритет ще попереду", — написав він.

"Давайте маленьку довідку. Танк Т-26 — це танк 30-х років. Я думав, що ці 28,5 тисячі танків, які на зберіганні у Російській Федерації, вони починаються, як мінімум з 34-ки. Підозрював, що можливо, там є КВ-1, КВ-2, можливо, є ІС-1, ІС-2 – це важкі танки. А виявилося, що в Бурятії, як каже підписник, стоять Т-26. Т-26 – це легкий піхотний танк. Він бензиновий, у нього чотирициліндровий однорядний карбюраторний двигун. Тобто він на бензині працював. Випускався він з 31 року і був наймасовішим у своєму класі. Їх було випущено понад 11 тисяч таких танків. Гармата — 37 міліметрів у нього і кулемет, по- моєму, — 7,62. Такий ось танк. Якщо вони знімуть їх зі зберігання, значить, побачимо ми ці танки на полі бою", — сказав Жданов.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія може втратити свої території після перемоги України у війні, розв'язаної РФ. Росії не потрібно віддавати її території. Для цього потрібно визначитись із належними кордонами.

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