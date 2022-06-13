"Побачимо український прапор всюди, коли повернемося": Зеленський вірить, що скоро вся Україна буде деокупована

Зеленський впевнений, що Україні вдасться перемогти у війні з Росією і на окупованих територіях знову буде піднятий синьо-жовтий стяг.

Президент України Володимир Зеленський закликав продовжувати боротися і витісняти ворога з українських земель.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 13 червня.

"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях. Хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто в людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемося", - говорить він.

Глава держави підкреслив, що Херсон був, є і буде українським.

"Ми прийдемо в Херсон. І звичайні херсонці на вулицях міста будуть зустрічати саме нашу армію. Провал окупантів, які намагалися святкувати так званий День Росії, тільки доводить, що Херсон – це українське місто. І херсонці святкуватимуть тільки українські свята", - заявив президент.

Також Зеленський впевнений, що синьо-жовтий прапор знову майорітиме у Мелітополі Запорізької області.

"Ми прийдемо в Мелітополь. І повернемо всім мелітопольцям можливість жити без страху. І, до речі, всі колаборанти, які погрожують зараз відібрати землю у фермерів у Мелітополі та в інших районах Запоріжжя, самі – дуже ймовірно – опиняться в цій землі", - говорить він.

Нагадаємо, що Кулеба впевнений, що з достатньою кількістю зброї Україні вдасться перемогти Росію у війні, тому закликає партнерів допомогти.