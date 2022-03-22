Побачити Чорнобаївку і вмерти: меми про розгром окупантів у херсонському селі підірвали Мережу

Побачити Чорнобаївку і вмерти: меми про розгром окупантів у херсонському селі підірвали Мережу

Про село на Херсонщині, де російські війська раз за разом розбиває українська армія, вже складають легенди.

Українські війська вже сім разів розбили гелікоптери впертих окупантів на аеродромі у Чорнобаївці. І, схоже, це ще не кінець.

Вперше на аеродромі Чорнобаївка вертольоти росіян були розгромлені 27 лютого. Росіяни вирішили, що двічі в одне місце "Байрактарами" не атакують і продовжили використовувати Чорнобаївку як місце висадки десанту.

Вдруге українські військові розгромили окупантів на аеродромі в Чорнобаївці 7 березня.

І ЗСУ успішно розгромили аеродром ще раз, втретє. Точна кількість знищеної техніки невідома, але судячи зі знімків NASA її немало.

16 березня українці знищили ще сім бойових вертольотів російської армії. І знову у Чорнобаївці. 18 березня українці знову розбили їхню техніку в Чорнобаївці.

Про останній випадок повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович: "Тільки не смійтеся. Ми знову вгатили їх у Чорнобаївці. Шостий раз". А 21 березня Арестович написав: "Зберіться, зараз вам знадобиться вся мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз".