"Побачити Чорнобаївку та померти": ЗСУ вшосте знищили сили окупантів на Херсонщині

П'ять ударів ЗСУ не спинили окупантів. Вороги знову "полізли" на аеродром у Чорнобаївці і були знищені.
Збройні Сили України вшосте вдарили по аеродрому Чорнобаївки під Херсоном і знову знищили позиції російських окупантів.
Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", — написав він.
Вперше у Чорнобаївці сили росіян були розгромлені 27 лютого. Проте окупанти розмістили на тому ж місці нові вертольоти.
7 березня українці знову знищили там близько 30 ворожих вертольотів.
16 березня у Чорнобаївці знищили близько семи вертольотів російських загарбників.
18 березня українські військові знищили у Чорнобаївці командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Командувач цієї армії загинув внаслідок удару українців.
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