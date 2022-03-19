"Побачити Чорнобаївку та померти": ЗСУ вшосте знищили сили окупантів на Херсонщині

"Побачити Чорнобаївку та померти": ЗСУ вшосте знищили сили окупантів на Херсонщині

П'ять ударів ЗСУ не спинили окупантів. Вороги знову "полізли" на аеродром у Чорнобаївці і були знищені.

Збройні Сили України вшосте вдарили по аеродрому Чорнобаївки під Херсоном і знову знищили позиції російських окупантів.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", — написав він.

Вперше у Чорнобаївці сили росіян були розгромлені 27 лютого. Проте окупанти розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня українці знову знищили там близько 30 ворожих вертольотів.

16 березня у Чорнобаївці знищили близько семи вертольотів російських загарбників.

18 березня українські військові знищили у Чорнобаївці командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Командувач цієї армії загинув внаслідок удару українців.

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