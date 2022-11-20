Побільшало дезертирів: окупанти незадоволені переміщенням з Херсона на Луганщину

Російські загарбники збільшують кількість блокпостів та посилюють охорону в Луганській області.

Військове керівництво перекидає російських загарбників з Херсона до Луганської області. Окупанти незадоволені такою ротацією, тому серед них збільшується кількість випадків дезертирства.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Російські бойовики обурені переміщенням з Херсона на Луганщину, окупанти збільшили кількість блокпостів. Мобілізовані особи, яких окупанти перекидають із Херсонщини, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів свого командування", - йдеться у повідомленні.

Для посилення контролю над ситуацією на території Луганщини росіяни встановлюють додаткові блокпости, аби виявити та затримати дезертирів.

Протягом доби окупанти обстріляли сім населених пунктів на Луганщині.

"Противник вчергове спробував атакувати Білогорівку. Втім, 19 листопада, як і практично кожного дня за останні місяці, українські військові зупинили ці наміри росіян", - повідомляє ОВА.

Упродовж минулої доби росіяни на Куп’янському та Лиманському напрямках намагалися тримати оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського.

19 листопада українські військові збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

Армія окупантів постійно поповнює свій особовий склад. Так, збільшення кількості окупаційних підрозділів спостерігають у Луганську.

"Також у населених пунктах Красне, що поблизу Сорокиного, та Сімейкине у Молодогвардійській громаді противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти", - інформує ОВА.

Ситуація на Луганщині

У Луганській області Збройні сили України поступово деокуповують населені пункти. Українські воїни звільнили 12 населених пунктів.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни вивозять до Чечні "важких" підлітків на "перевиховання".

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що росіяни перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

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