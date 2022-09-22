Побиття до непритомності і масові арешти: мобілізацію в Росії зустріли протести і жорстким їхнім придушенням

На мобілізацію в РФ чекали, передбачали і обговорювали всім Інтернетом, але коли її оголосив Путін - на кордоні до Грузії багатокілометрова черга росіян, які до останнього сподівалися, що якось пронесе.

Мешканці Росії від початку повномасштабної агресії в Україну так і не спромоглися на протести - за виключенням поодиноких пікетників. Але від учора все змінилося - мобілізувати Путіну вдалося передовсім протестувальників - Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Самара, Челябінськ та інші великі міста вийшли висловити незгоду, йдеться в ТСН.

В рамках боротьби за найцінніше - кричать антивоєнні лозунги в середмістях вийшло замало людей, аби всерйоз протистояти силовикам. Точніше - їх набагато менше, ніж навесні, вони й не намагаються. Хіба що іноді питають, за що їх затримали, доки ведуть до автозаку. Силовики ставлять їх на коліна, розбивають голови, декого тягнуть уже непритомним.

Побиття знімають з вікон ресторану, втручатися ніхто не поспішає. За бодай найменший поодинокий спротив одразу оформлюють кримінальну справу.

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Журналісти знаходять телефон сина речника Кремля і телефонують Пєскову- молодшому, начебто з військкомату. Той вірить, але на війну їхати чомусь відмовляється. «О десятій ранку, звісно ж, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви маєте розуміти, наскільки це не зовсім правильно, аби я там був. Повірте, це ні вам, ані мені не потрібно», - твердить він.

Затриманих за вечір – півтори тисячі. Серед них навіть ті, хто вийшов полаяти мітингарів. Десяткам затриманих протестувальників просто в поліцейському відділку вручають повістки. Цілими до відділків доїжджають далеко не всі.

Літаки до країн, куди росіянам ще можна літати, забиті вщент. Жартують, що квиток на рейс до країни, звідки не відправляють воювати, скоро коштуватиме як квартира в Москві.

Тим часом зачинити свої кордони для туристів з Росії хочуть тепер і в Фінляндії - про це оголосив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто. Натомість одразу дві партії з правлячої коаліції Німеччини запропонували давати політичний притулок російським дезертирам.

Віце-прем’єрка України Ірина Верещук напередодні закликала російських військових здаватися в полон, бо це краще, ніж безславна загибель на чужині. Вона нагадала, що з часом полонених можуть обміняти на українців, але підкреслила: від повернення до Росії полонені росіяни можуть відмовитися.

А Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні, за участь у бойових діях каратимуть в’язницею.

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