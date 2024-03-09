Побиття сокирою військкомів на Буковині: один із чоловіків був поранений на війні та має державні нагороди – подробиці

У Чернівецькій області місцеві чоловіки напали з сокирами на працівників ТЦК та СП.

Днями Мережу сколихнуло відео з Чернівецької області, де двоє чоловіків на коні та автомобілі атакували з сокирами працівників військкомату і розтрощили їхній автомобіль на очах у поліцейського. На кадрах видно, як чоловік збиває своєю автівкою співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а далі кидається на нього з сокирою.

Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Нападниками виявилися 28-річний і 43-річний місцеві жителі, їх було затримано.

Як розповіли у 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 ОГШБр, одним із працівників ТЦК та СП був герой російсько-української війни Микола Мусензовий з позивним "Граніт", якого нагородженого двома Орденами "За Мужність".

"Після перегляду, наші військовослужбовці впізнають в працівнику ТЦК нашого побратима, сержанта Мусензового Миколу Леонідовича, що пройшов з нами важкі бої за деокупацію Київщини та в стримані ворога на Бахмутському напрямку. Мусензовий знав про війну задовго до лютого 2022 року, адже підписав контракт, перебував на посаді головного сержанта взводу. Вже під час повномасштабного вторгнення був старшим групи, що неодноразово виходила на штурми ворога", - розповіли побратими військового.

Микола Мусензовий отримав важке поранення і після лікування повернувся до батальйону. Після другого важкого поранення був переведений до ТЦК.

"Нас від початку повномасштабного вторгнення було в штаті десь 140 чоловік в роті. Зараз з тих, що були з нами від початку, лишилося в роті, можливо, чоловік 12. Багато дотепер лікуються... Ті, кому надали статус обмежено придатних, перевелися до тилових підрозділів або до ТЦК. І от тепер собі думаю: чи варто людині було пройти пекло, втратити здоров'я, лишитися живому, аби вдома, на західній Україні, якийсь д*більний гуцул на нього нападав з сокирою і обзивав "під**асом"? Ви не мужики… Надіюся, вас не заберуть в армію, вас тупо посадять", – прокоментував скандал один з воїнів 108-го батальйону, який наразі перебуває на передовій.

"Вимагаємо від правоохоронних органів суворого покарання щодо нападників і притягнути до відповідальності присутніх там правоохоронців за їхню бездіяльність", - йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, у ТЦК прокоментували новий скандал із "пакуванням" чоловіка до буса у Львові.

Читайте також провідні новини дня: