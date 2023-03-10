Поблагослив на вбивства українців: священник РПЦ приніс окупантам ікону ліквідованого Стремоусова

Піп РПЦ прийшов до російських окупантів з іконою, на якій зображений загиблий херсонський колаборант Кирил Стремоусов.

На іконі Стремоусов зображений в ролі православного мученика в червоній рясі, з хрестом і німбом над головою.

Фото у своєму Telegram опублікував журналіст Денис Казанський.

Зокрема, піп благословив окупантів загарбників на вбивства українців.

На іконі Стремоусов зображений в ролі православного мученика в червоній рясі, з хрестом і німбом над головою.

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"Цікаво, як це - іти у бій, усвідомлюючи, що твоя церква малює на іконах херсонського міського їб***, розчавленого російським танком, і благословляє тебе його ім'ям на смерть?" - поцікавився Казанський.

Напередодні стало відомо, що Архієпископ (РПЦ) Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим заявив, що жертви зґвалтування можуть потрапити до пекла, якщо не пробачать своїх нападників.

Тим часом керівнику Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату СБУ повідомила про підозру. Йому закидають розпалювання міжконфесійної ворожнечі, за що загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

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