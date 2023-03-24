Поблизу Авдіївки точаться запеклі бої, у росіян паніка: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Донеччині

У ворога брак техніки та боєприпасів.

Поблизу Авдіївки Донецької області точаться запеклі бої. Втім, окупанти відчувають паніку через можливий наступ ЗСУ, бо не розуміють, де він може розпочатися.

Про це повідомив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, у ворога брак техніки та боєприпасів, а їхній морально-психологічний стан низький. Аби показати свою присутність, у багатьох місцях на Авдіївському напрямку окупанти розташовують так звані "лжепозиції". Там росіяни розміщують нібито танки та іншу техніку, аби відволікти ЗСУ.

"Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов", - заявив Дмитрашківський.

Представник ЗСУ зазначає, що на Авдіївському напрямку продовжуються бої. За минулу ніч було сім атак, які ЗСУ відбили. Він також спростував фейк росіян про нібито захоплення населеного пункту Новобахмутівка.

Нагадаємо, від вечора 23 березня та до ранку 24-го, російські війська атакували три області України керованими авіаційними бомбами, ракетами та безпілотниками Shahed. Росія вдарила по Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях.

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