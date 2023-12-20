Поблизу Бахмута окупанти сконцентрували 80 тисяч особового складу: Коваленко пояснив цілі росіян

Війстковий експерт зазначив, що це найбільша чисельність ворожих військ у районі міста за весь час наступальних дій.

Окупанти тиснуть поблизу Бахмута, тому що хочуть до початку нового року взяти західний та південно-західний сектори.

Про це написав військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у колонці "Канал 24".

Як пояснив Коваленко, західний сектор росіянам потрібен для створення плацдарму з подальшою перспективою розвитку наступу на Часовий Яр. А південно-західний – для створення буфера безпеки для траси 0513, що опинилася під загрозою після звільнення Андріївки та Кліщіївки та виходу на лівий бік від залізниці.

"Згідно з останніми даними, в районі Бахмута окупанти сконцентрували 80 тисяч особового складу. Це пікова цифра присутності ворожих військ у районі міста за весь час наступальних дій. Навіть у розпал наступу орди "генералісімуса" Євгєнія Пригожина такої кількості особового складу в районі Бахмута не фіксувалося", – пише Коваленко.

Водночас, за словами експерта, кількість не дорівнює якість.

"Росіяни посилюють тиск у районі Бахмута. Їхня мета – вийти на Часовий Яр, але вони дуже турбуються за логістичну артерію з Горлівкою. У нинішніх реаліях, попри кількісну перевагу (росіяни зосередили в районі міста майже 50% від групи військ "Південь"), досягти якихось переломних результатів ворог не може", – пояснив Коваленко.

Повзучий російський наступ не демонструє потенціалу для стрімкого ривка та прориву нашої оборони. Однак тиск дуже великий. Щоб його відбивати, необхідний відповідний інструментарій, надходження якого поки що залежить, на жаль, не від нас.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку ворог потроху просувається на півтора – два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало, сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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