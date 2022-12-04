Поблизу Бахмута у боях з окупантами загинули п'ятеро добровольців з Грузії: відомо їхні імена (фото)

Загиблі громадяни Грузії свого часу добровільно стали на захист України.

У боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України від російських окупантів.

Про це повідомляє посольство України в Грузії на своїй сторінці у Facebook.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом", - сказано у повідомленні.

Загиблі грузинські добровольці / Фото: Посольство України в Грузії

Раніше у боях під Бахмутом загинув артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець. Йому було лише 26 років.

Нагадаємо, парамедикиня добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Орися до 24 лютого жила цивільним життям – навчалася і паралельно працювала в Українському католицькому університеті. Але нині каже, що не може бути не на фронті, якщо має навички парамедика: "Я думаю, зараз кожен повинен робити те, що він вміє".

Як працюють і в яких умовах живуть "госпітальєри", що найважче у війні і що мотивує – парамедикиня Орися розповіла в інтерв’ю за цим посиланням.

Відверту історію "госпітальєрки" Катерини Галушки про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні читайте тут.

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