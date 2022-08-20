Поблизу чотирьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини йдуть бої - Гайдай

На фронті по декілька разів на день росіяни наступають одночасно з різних сторін. Наразі бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора (19 серпня - Ред.) ворог організовував наступ за цими та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри. Українські захисники тримають оборону", - наголосив керівник області.

За його словами, протягом минулої доби Збройні сили відбили сім атак противника на українськй ділянці фронту, не допустивши жодного прориву.

Армія окупантів двічі атакувала з повітря. Росіяни випустили п’ять ракет по населених пунктах та укріпленнях українських захисників. Крім того, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів, наголосив Гайдай. Лише за минулу ніч росіяни 12 разів намагалися завдати вогневого впливу із цього озброєння.

Нагадаємо, розпочалася 178 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагалися вести штурмові дії на кількох напрямках, але без успіху. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 серпня.

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