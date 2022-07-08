Поблизу Харкова стоїть російська 144 дивізія: Арестович оцінив можливість наступу на місто

Поблизу Харкова у Бєлгородській області стоїть російська 144 дивізія, є імовірність наступу на місто.

Якщо вона піде у наступ на місто, то буде проблема.

Про це 7 липня заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГИН LIVE".

"На території Бєлгородської області стоїть 144 дивізія у повному складі. І прискакала одна з бригад берегової охорони. Наскільки я пам'ятаю, якогось із флотів", – сказав Арестович.

Водночас він заявив, що на його думку, навряд чи вони висунуться в Харківському напрямку. Скоріше за все, Росія може скерувати ці війська на підсилення наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

"За задумами, цілями та завданнями, які вони ставлять – це не Харків", – пояснив радник голови ОПУ та додав, що російська армія стоїть на Харківському напрямку лише для того, щоб ЗСУ не перекидали свої сили звідти на інші ділянки фронту.

Арестович пояснив, що кидати ці російські сили на Харків сенсу немає, адже вони не візьмуть місто.

"Якщо кинуть (російські війська – ред.), то будуть ідіотами. Звісно, нашим стане там нелегко. Та, з іншої сторони, не буде посилення Слов'янського та Ізюмського угруповань", – зазначив він.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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