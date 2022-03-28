Поблизу Ізюма тривають бої, на Донбасі відбито 5 атак окупантів: ранкове зведення Генштабу

Біля Києва росіяни намагаються прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти.

Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка поблизу Ізюма

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 березня.

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Запоріжжя

Українські захисники стримують просування противника у напрямках Гуляйполя та Запоріжжя.

Волинь та Сіверщина

На Волинському та Сіверському напрямках обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.

Київ

Українські захисники Києва стримують противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти.

Південь

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборони міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури.

Донбас

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українські воїни знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник зазнав втрат у живій силі. Дані щодо кількості уточнюються.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

Повітря

Повітряні Сили України за попередню добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.

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