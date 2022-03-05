Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Поблизу Києва російські окупанти з кулеметів розстріляли автомобіль з сім'єю

Поблизу Києва російські окупанти з кулеметів розстріляли автомобіль з сім'єю

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поблизу Києва російські окупанти з кулеметів розстріляли автомобіль з сім'єю

В автомобілі було 6 людей.

У Ворзелі Бучанського району Київської області російські окупанти розстріляли з танкових кулеметів автомобіль в якому їхали 6 людей. Серед загиблих неповнолітня дівчина.

Про це 4 березня повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 березня під час руху автомобіль з цивільними українцями зустрів колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

"Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років", - йдеться в повідомленні.

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями (ст. 438 КК України).

Гостомель, Буча, Ірпінь: яка ситуація під Києвом

Гостомель, Буча, Ірпінь: яка ситуація під Києвом

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація