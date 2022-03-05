Поблизу Києва російські окупанти з кулеметів розстріляли автомобіль з сім'єю

В автомобілі було 6 людей.

У Ворзелі Бучанського району Київської області російські окупанти розстріляли з танкових кулеметів автомобіль в якому їхали 6 людей. Серед загиблих неповнолітня дівчина.

Про це 4 березня повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 березня під час руху автомобіль з цивільними українцями зустрів колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

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"Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років", - йдеться в повідомленні.

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями (ст. 438 КК України).