Поблизу кордону з Сумщиною зосереджено 10 тисяч російських військових - The Times 

Окупанти побудували польовий госпіталь.
На території Росії поблизу з Сумською областю окупанти сконецентрували велике угрупування військ. Зокрема, йдеться про десять тисяч солдатів.
Про це повідомляє The Times з посланням на старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова, пише УНІАН.
Наголошується, що захисники, котрі працюють на варт Сумської області, повідомили про російське угрупування.
"По той бік кордону з Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була", - передає The Times слова Гулакова.
За його словами, ворог побудував у своєму розташуванні польовий госпіталь. Гулаков наголшує: це є показником того, що рашисти планують наступальні дії. Приміром, рік тому так і сталося. А базування військ поблизу кордону з Україною "для навчань" було блефом.
Також росіяни гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону. Саме завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися.
Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни йдеться, що Росія стягує авіацію до українських кордонів. Війська РФ посилюють використання повітряних сил в Україні, зазнаючи невиправданих втрат літаків, які залучають до розширених бойових дій. Водночас росіяни не намагатимуться різко посилити повітряні операції над контрольованою Україною територією.
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