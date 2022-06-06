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Поблизу кордону з Україною ворог розташовує артилерійські підрозділи - Генштаб ЗСУ

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Поблизу кордону з Україною ворог розташовує артилерійські підрозділи - Генштаб ЗСУ

Фото: УНІАН

У Брянській області росіяни розташували артилерію.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 6 червня. 

"У Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи", - зазначило командування.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

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