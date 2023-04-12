Поблизу Кремінної армія РФ атакує ЗСУ із термобаричної артилерії - ISW

Російські війська за допомогою термобаричної артилерії атакують позиції українських військових поблизу Кремінної Луганської області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що станом на 11 квітня російські війська досягли успіхів у лісовій зоні на південь від Кремінної на Луганщині. На геолокаційних кадрах за 10 квітня видно, як елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з термобаричною артилерією ТОС-1А діють за 4 км на південь від міста.

"Це вказує на те, що вони (росіяни - Ред.) просунулися в навколишній ліс. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська захопили українські позиції в лісі трохи більше ніж за 5 км на південь від Кремінної", - йдеться у звіті.

Фахівці ISW з посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію зауважують, що в лісах поблизу Кремінної посилилася бойова активність. Тим часом російські мікроблогери стверджують, що війська РФ зайняли кілька нових опорних пунктів на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки (22 км на північний захід) і в районі балки Журавка. Також російські джерела поширюють інформацію про те, що в районі Кремінної діють чеченські підрозділи "Ахмат" і батальйон БАРС

Своєю чергою, український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Червонопопівки (6 км на північний захід) і на південь від Кремінної в районі Білогорівки (10 км на південь) та Спірного.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ.

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