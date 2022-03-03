Поблизу міста Олешки Херсонської області у боротьбі з окупантами загинув військовий

Поблизу міста Олешки Херсонської області у боротьбі з окупантами загинув військовий

Солдат - родом з Хмельницької області.

Поблизу міста Олешки Херсонської області загинув військовий з Хмельницької області Володимир Семенюк.

Про це повідомили у пресслужбі Старокостянтинівської міської ради.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 26 лютого 2022 року поблизу міста Олешки Херсонської області загинув Семенюк Володимир Русланович. Володимир народився 10 лютого 2001 року в селі Губча, закінчив місцеву школу, згодом Старокостянтинівський професійний ліцей. Після закінчення навчання уклав контракт на службу в Збройних силах України. Світла пам'ять нашим Героям!" йдеться у повідомлені.

Раніше повідомлялося, що у боях під Охтиркою 1 березня загинув військовий з Полтавщини Андрій Цебро. Хлопцеві було 22 роки.