Поблизу немає військових об'єктів: російські війська завдали ракетного удару по центру Чернігова - фото, відео

Поблизу немає військових об'єктів: російські війська завдали ракетного удару по центру Чернігова - фото, відео

Інформацію про жертв уточнюють.

У четвер, 3 березня, близько 12:30 російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За словами голови ОДА, чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

"Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок", - розповів він.

На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.