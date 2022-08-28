Поблизу окупованих Олешок пролунали потужні вибухи та чути звуки детонації: фото, відео

Також на місці пожежі місцеві жителі чують звуки детонації ймовірно російських боєприпасів.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що вони чули звуки вибухів у районі фабрики "Юність" в Олешківському районі Херсонської області. Також вибухи пролунали поблизу моста через річку Конка.

Фото: із соцмереж

За словами місцевих жителів після вибухів вони чули звуки детонації.

Наразі офіційних даних щодо цих вибухів немає.

Нагадаємо, українські захисники на Херсонщині обстріляли три пункти управління окупаційної армії. Також Сили оборони знищили два російських склади з боєприпасами на півдні України.

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