Поблизу захопленої росіянами ЧАЕС спалахнули лісові пожежі, рятувальники не можуть ліквідувати вогонь

Експерти висловили занепокоєння, що запеклі бої в цьому районі можуть ще більше пошкодити реактор і призвести до ядерної катастрофи.

У зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС спалахнули лісові пожежі. Українські рятувальники не можуть лідвідувати вогонь через захоплення електростанції загарбниками.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у зоні відчуження Чорнобиля за допомогою супутникових знімків, зроблених Європейським космічним агентством, було помічено щонайменше сім пожеж. Вогонь палає в межах 10 км від станції, що є особливо небезпечно.

Як повідомляється, пожежі, ймовірно, виникли через агресивні дії збройних сил Російської Федерації. Поки незрозуміло, які дії могли спричинити пожежу. Серед варіантів - обстріли, підпал чи якийсь інший фактор.

Експерти висловили занепокоєння, що запеклі бої в цьому районі можуть ще більше пошкодити реактор і призвести до виходу радіоактивного матеріалу.

Читайте також: