Поблизу російського Бєлгорода, недалеко від кордону з Україною, прогриміли два вибухи - Reuters

Поблизу російського Бєлгорода, недалеко від кордону з Україною, прогриміли два вибухи - Reuters

За інформацією очевидців, вибухи були настільки потужними, що в будинках в самому Бєлгороді бриніли вікна.

Під Бєлгородом біля кордону з Україною прогриміли два вибухи. Як повідомили очевидці, на яких посилається Reuters, вони сталися через кілька днів після того, як РФ звинуватила ЗСУ в нанесенні удару по нафтобазі.

Причину вибухів поки не з’ясовано. Одна зі свідків розповіла, що вибухи були настільки сильними, що вибили вікна її будинку в Бєлгороді.

Як заявив глава яковлевського міського округу Олег Медведєв, інцидент стався в Томарівці.

"Був хлопок, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю оточили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули - вони не становлять небезпеки, їх відвезли. Оточення вже прибирають. Скоро рух буде повністю відновлено. Ані жертв, ані руйнувань немає", - зазначив він.

Вибухи сталися через кілька днів після того, як міністерство оборони Росії повідомило, що два українські вертольоти вдарили паливну базу в місті, приблизно за 35 км (22 милі) від кордону з Україною, після того, як вранці в п’ятницю ввійшли в Росію на надзвичайно низькій висоті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді і звинувачення РФ, що причиною вибуху начебто стала атака українських вертольотів.

Надранок 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).

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