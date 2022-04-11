Поблизу села Бузова Київської області знайшли могилу із загиблими українцями – британська розвідка

Також у розвідці наголосили, що продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку росіян.

Британська розвідка зафіксувала нові докази воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Загалом, британській розвідки вдалося з'ясувати, що поблизу села Бузова Київської області є могила із загиблими українцями, яких вбили російські окупанти.

Також у розвідці наголошують, що продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку росіян.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jpUzjRW78C



#StandWithUkraine pic.twitter.com/IMudaVyuAf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 10, 2022

Раніше британській розвідці вдалося з'ясувати, що російські окупанти почали вербувати військових, які були звільнені з військової служби з 2012 року. Аби створити велику бойову силу, Росія намагається вербувати людей із самопроголошеного Придністров'я.

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