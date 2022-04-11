Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поблизу села Бузова Київської області знайшли могилу із загиблими українцями – британська розвідка

Дата публікації
Перегляди
2014
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поблизу села Бузова Київської області знайшли могилу із загиблими українцями – британська розвідка

Фото: Український центр безпеки та співпраці

Також у розвідці наголосили, що продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку росіян.

Британська розвідка зафіксувала нові докази воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Загалом, британській розвідки вдалося з'ясувати, що поблизу села Бузова Київської області є могила  із загиблими українцями, яких вбили російські окупанти.

Також у розвідці наголошують, що продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку росіян.

Раніше британській розвідці вдалося з'ясувати, що російські окупанти почали вербувати військових, які були звільнені з військової служби з 2012 року. Аби створити велику бойову силу, Росія намагається вербувати людей із самопроголошеного Придністров'я.

Читайте також:

Наступна публікація