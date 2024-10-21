Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ – прокуратура

У Покровському районі росіяни захопили у полон двох українських військовослужбовців і розстріляли їх.
Поблизу Селидового Донецької області російські загарбники розстріляли двох полонених українських військових.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За інформацією прокуратури, злочин стався 18 жовтня 2024 року, о 14:38. Окупанти Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.
Росіяни, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголошує Офіс генпрокурора.
Раніше Офіс генпрокурора встановив імена 13 вбитих військових, яких розстріляли окупанти на Покровському напрямку.
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