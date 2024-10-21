Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ – прокуратура

Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ – прокуратура

Скриншот із відео, на якому видно розстріл українських бійців / Фото: Офіс Генерального прокурора

У Покровському районі росіяни захопили у полон двох українських військовослужбовців і розстріляли їх.

Поблизу Селидового Донецької області російські загарбники розстріляли двох полонених українських військових.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За інформацією прокуратури, злочин стався 18 жовтня 2024 року, о 14:38. Окупанти Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Росіяни, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.   

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголошує Офіс генпрокурора.

Раніше Офіс генпрокурора встановив імена 13 вбитих військових, яких розстріляли окупанти на Покровському напрямку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація