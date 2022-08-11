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Поблизу тимчасово окупованого Бердянська пролунали потужні вибухи: фото

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Поблизу тимчасово окупованого Бердянська пролунали потужні вибухи: фото

Фото: Ріа Мелітополь

Поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області 11 серпня пролунали потужні вибухи.

Потужні вибухи чули жителі тих районів, які розташовані зі сторони Маріуполя. 

Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь". 

Вибухи пролунали на околицях Бердянська, де розташовані бази відпочинку. Там дислокувались російські окупанти. 

"Вибухову хвилю та гучний звук більше за всіх чули мешканці віддалених мікрорайонів зі сторони Маріуполя", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня на військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі пролунали вибухи. Потужні спалахи було видно навіть за 20-25 кілометрів від епіцентру вибуху.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2111
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