Поблизу тимчасово окупованого Бердянська пролунали потужні вибухи: фото

Поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області 11 серпня пролунали потужні вибухи.
Потужні вибухи чули жителі тих районів, які розташовані зі сторони Маріуполя.
Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".
Вибухи пролунали на околицях Бердянська, де розташовані бази відпочинку. Там дислокувались російські окупанти.
"Вибухову хвилю та гучний звук більше за всіх чули мешканці віддалених мікрорайонів зі сторони Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня на військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі пролунали вибухи. Потужні спалахи було видно навіть за 20-25 кілометрів від епіцентру вибуху.
Читайте також:
- Вибухи на аеродромі в Білорусі: у Повітряних силах ЗСУ припустили, хто міг їх спричинити
- У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли про ворожі літаки, які були на аеродромі в Криму
- "Несподівана бавовна": у Горлівці в нічному клубі, де окупанти організували нараду, пролунав вибух