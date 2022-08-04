Поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки пролунали вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

Після гучних вибухів місцеві жителі повідомляють про пожежу.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Вибухи у Новій Каховці пролунали орієнтовно о 16:30. Загалом українці чули орієнтовно 12 вибухів.

Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють, що після цього на місці спалахнула пожежа та видно дим.

Наразі офіційно невідомо, що сталось на місці події.

Фото: телеграм-канали

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь вважає, що знищуючи угруповання росіян на півдні, Україна щодня наближає перемогу.

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