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Поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки пролунали вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

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Поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки пролунали вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

Фото: телеграм-канали

У четвер, 4 серпня, поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області пролунали вибухи.

Після гучних вибухів місцеві жителі повідомляють про пожежу. 

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

Вибухи у Новій Каховці пролунали орієнтовно о 16:30. Загалом українці чули орієнтовно 12 вибухів.

Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють, що після цього на місці спалахнула пожежа та видно дим.

Наразі офіційно невідомо, що сталось на місці події. 

Фото: телеграм-канали / ©
Фото: телеграм-канали

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь вважає, що знищуючи угруповання росіян на півдні, Україна щодня наближає перемогу. 

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