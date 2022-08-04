Поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки пролунали вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

У четвер, 4 серпня, поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області пролунали вибухи.
Після гучних вибухів місцеві жителі повідомляють про пожежу.
Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.
Вибухи у Новій Каховці пролунали орієнтовно о 16:30. Загалом українці чули орієнтовно 12 вибухів.
Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють, що після цього на місці спалахнула пожежа та видно дим.
Наразі офіційно невідомо, що сталось на місці події.
Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь вважає, що знищуючи угруповання росіян на півдні, Україна щодня наближає перемогу.
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