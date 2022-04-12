Поблизу траси Київ-Чернігів підірвався чоловік, який наїхав на протитанкову міну (фото)

Внаслідок вибуху водій загинув на місці.
У Чернігівській області 11 квітня місцевий житель підірвався на міні неподалік траси Київ-Чернігів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Про це інформує поліція області.
Відомо, що 11 квітня 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці та вибухотехніки.
За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними. Особливо на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів.
Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать всі дороги і будівлі. Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.
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