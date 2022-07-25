Поблизу Вуглегірської ТЕС окупанти отримали частковий успіх - Генштаб про Бахмутський напрямок

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Бахмутському напрямку.
На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 25 липня.
Так, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.
Росіяни завдали авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС.
Загарбники вели штурмові дії на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, проте зазнали втрат та відійшли. У районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.
Раніше у Генштабі розповіли, що росіяни на Краматорському напрямку намагалися просуватися до двох населених пунктів.
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