Поблизу Покровська найважчі бої: військові про ситуацію біля міста

Покровськ. / © ТСН.ua

Реклама

Поблизу Покровська в Донецькій області тривають найважчі бої на фронті. Українські Сили оборони намагаються стримати противника.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє “Укрінформ”.

"Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що… зупинити їх там – це велике завдання із зірочкою", - зазначив він.

Реклама

З його слів, біля міста сконцентрована велика кількість окупантів. Волошин каже, що такти військ РФ біля Покровська “це фактично тактика розміну за кількістю росіян на метр землі".

Наразі важливо втримати окупаційні війська на півночі від міста, “щоб вони не могли проводити подальші наступальні дії”.

Зараз Покровськ є основною метою і точкою основного удару росіян. Саме на бої за це місто направлені всі зусилля.

"Він таким, в принципі, залишається вже кілька років. Принаймні наприкінці 2023-го росіяни вже йшли до Покровська точно, зараз ми маємо середину 2025-го. Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди", - зауважив він.

Реклама

Нагадаємо, розвідки Великої Британії повідомляє про те, що росіяни наблизилися до оточення Покровська. Окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола міста. Аналітики відзначили «поступові успіхи» окупантів на північний схід від Покровська, де вони намагаються обійти і перерізати логістичні маршрути і наземні лінії зв’язку.

Військовий оглядач Денис Попович заявляє, що ситуація на фронті загострюється. Окупанти мають значну чисельну перевагу та поступово просуваються вперед. За його словами, росіяни просунулися в районі вклинення між Покровськом та Костянтинівкою, утвореного ще навесні.

Дата публікації 21:02, 01.08.25 Кількість переглядів 49 Росіяни хочуть затиснути Покровськ "у кліщі"! Ситуація на фронті зараз