- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 561
- Час на прочитання
- 2 хв
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: що відомо (фото, відео)
Біля ЗАЕС спостерігається дим, водночас окупаційна влада ТОТ Запорізької області повідомляє про перебої з електропостачанням.
Біля Запорізької атомної електростанції 19 липня місцеві мешканці помітили великий стовп диму. Водночас на тимчасово окупованій частині Запорізької області сталося масштабне відключення електроенергії.
Про це повідомили жителі міста Нікополь у місцевих Telegram-каналах.
Згодом проросійський колаборант Євген Балицький повідомив, що сталася аварія, яку начебто вже ліквідували. За його словами, подача електроенергії відновлюється поетапно.
За свідченнями очевидців, дим було видно з лівого берега Дніпра. При цьому мешканці в коментарях зазначали, що навіть після заяв про «усунення наслідків аварії», дим біля АЕС усе ще не зник.
Станом на 14:00 стало відомо, що задимлення поступово зменшується. Втім, що саме стало джерелом диму — наразі невідомо. Також не встановлено, чи горіло безпосередньо на території атомної станції, чи поза її межами.
Близько 14:20 ситуацію прокоментувала Нікопольська районна військова адміністрація.
«Горить лісосмуга за межами ЗАЕС та Енергодара — загрози немає! Повідомляємо: за межами Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар горить лісосмуга. Просимо зберігати спокій, не піддаватись паніці та довіряти лише перевіреним офіційним джерелам. У разі появи нової інформації — повідомимо оперативно», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку липня, окупанти пошкодили лінію електропередач, яка з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це був вже восьмий блекаут на станції.