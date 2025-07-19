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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
2 хв

Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: що відомо (фото, відео)

Біля ЗАЕС спостерігається дим, водночас окупаційна влада ТОТ Запорізької області повідомляє про перебої з електропостачанням.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дим на ЗАЕС. Фото: @other_nikopol

Дим на ЗАЕС. Фото: @other_nikopol

Біля Запорізької атомної електростанції 19 липня місцеві мешканці помітили великий стовп диму. Водночас на тимчасово окупованій частині Запорізької області сталося масштабне відключення електроенергії.

Про це повідомили жителі міста Нікополь у місцевих Telegram-каналах.

Згодом проросійський колаборант Євген Балицький повідомив, що сталася аварія, яку начебто вже ліквідували. За його словами, подача електроенергії відновлюється поетапно.

За свідченнями очевидців, дим було видно з лівого берега Дніпра. При цьому мешканці в коментарях зазначали, що навіть після заяв про «усунення наслідків аварії», дим біля АЕС усе ще не зник.

Станом на 14:00 стало відомо, що задимлення поступово зменшується. Втім, що саме стало джерелом диму — наразі невідомо. Також не встановлено, чи горіло безпосередньо на території атомної станції, чи поза її межами.

Близько 14:20 ситуацію прокоментувала Нікопольська районна військова адміністрація.

«Горить лісосмуга за межами ЗАЕС та Енергодара — загрози немає! Повідомляємо: за межами Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар горить лісосмуга. Просимо зберігати спокій, не піддаватись паніці та довіряти лише перевіреним офіційним джерелам. У разі появи нової інформації — повідомимо оперативно», — йдеться в повідомленні.

Дим на ЗАЕС. Джерело: @other_nikopol

Дим на ЗАЕС. Фото: @other_nikopol

Дим на ЗАЕС. Фото: @other_nikopol

Нагадаємо, на початку липня, окупанти пошкодили лінію електропередач, яка з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це був вже восьмий блекаут на станції.

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