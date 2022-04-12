"Почалася глибока чистка рядів": Арестович розповів, що означає ймовірний арешт Суркова

Сурков може перебувати під домашнім арештом.

Колишній депутат російської Госдуми Ілля Пономарьов повідомив про нібито арешт Владислава Суркова, ексрадника Володимира Путіна. Утім, за інформацією радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, Сурков перебуває під домашнім арештом, а російський правозахисник Марк Фейгін каже, що той може бути і СІЗО "Лефортово", куди поміщають VIP-осіб.

Про це йшлося у розмові Арестовича із Фейгіним під час традиційного інтерв'ю увечері 11 квітня

"Ну говорять, складно ж перевірити, я скажу по секрету, я ж був адвокатом, і в "Лефортово", куди поміщають віп-осіб, вона більше для ізоляції, це ФСБешна тюрма, там є такі адвокати, які ходять до своїх підзахисних і там приховати, хто сидить неможливо, бо адвокати влаштовують жеребкування, хто і коли піде до свого підзахисного, і прізвища, список у робочому чаті є. Кажуть, що там бесіда є. Кажуть...", - відповів Фейгін на запитання Арестовича, чи заарештували Суркова.

Натомість, радник голови Офісу президента України уточнив, що є інформація, що, мовляв, Сурков поки під домашнім арештом.

"Перевірити складно: "Сурков, алло, пупс, як ти там? Сидиш на домашньому?". Не можна, розумієш...", - відповів Фейгін.

Своєю чергою, Арестович зазначив, що якщо інформація про арешт Суркова є правдивою, то це означає, що в РФ почалася глибока чистка рядів.

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"Припустимо, що це так. Деякі, кажуть, що так. Ну, припустимо. Це означає, що почалася глибока чистка рядів. Усю архітектуру української ситуації починають вичищати. Тобто, змову вичищають, але не разово, там 20 людей арештовують, а по одному. Що досить правильно. Бо, якщо смикати одразу 20, то вони можуть заперечити разом. А якщо по одному, то здається, що мене пронесе... Сурков - Святеє святих, пересвятих...", - зауважив Арестович.

Далі він продовжив: "Фішка в чому? Що ми бачимо? Що внутрішня чистка в РФ з одного боку, яка до їх зміни командування групування, показує нам, що в Кремлі визнали, що катастрофічна ситуація. Хтось має відповісти, що в самій основі, на рівні дизайну української політики все було не правильно... А з іншого боку, вони продовжують укладати льотчиків та військових і дуже дорогу техніку, яку відновити немає шансів, під санкції. Чим керуються всі ці люди?".

Нагадаємо, Суркова називали куратором проросійських бойовиків на Донбасі. Пів року тому він написав пропагандистську статтю, в якій "пророкував" Росії розширення. Зокрема Сурков зауважував, що Кремль зумів захопити Крим за рахунок "хаотизації" України.

Як повідомлялося, Арестович озвучив список російських кандидатів на ліквідацію, якщо вони не впораються з завданнями в Україні.

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