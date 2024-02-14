Почалася інтенсивна робота, росіяни це відчують – військові про поїздку Сирського на фронт

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які перебувають на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

Речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш вважає, що візит нового головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова на фронт негативно вплине на ворога.

Про це він розповів 24 Каналу.

"Вже почалася інтенсивна робота. Головнокомандувач приїхав на ділянку фронту, де він і раніше був командувачем ОСУВ. Цей візит позитивно вплине на Збройні сили України, Сили оборони та негативно відчується противником", – переконаний Євлаш.

За його словами, нині інтенсивність бойових дій дуже сильно підвищилася. Йдеться, зокрема, про Лимано-Куп'янський напрямок. Там ворог продовжує підтягувати свої потужності й резерви. Однак українські захисники на цьому напрямку завдають росіянам колосальних втрат.

"Силу-силенну різної техніки за минулу добу (13 лютого – ред.) "налущили" наші захисники. 224 окупанти – особовий склад було вбито та поранено. 128 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких 78 різних типів безпілотних літальних апаратів", – розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, ворог втратив танки, бойові машини піхоти, гармати й міномети. Окрім того, українські військові знищили низку російських установок радіоелектронної боротьби, які загарбники використовували в окопах. Не стало у росіян і станцій відеоспостереження. Також окупанти втратили установку ППО – "Стрілу-10". Вона працювала по українських БпЛА і не давала їх ефективно застосовувати.

Ба більше, в повітря злетіли 3 ворожы склади з боєприпасами та ще 17 укриттів. Там росіяни ховали особовий склад ы снаряди. Не стало у загарбників і 12 автомобілів.

"Дуже ефективно відпрацювали наші хлопці. Але це свідчить ы про те, що ворог зараз активізував використання важкої техніки та вдається до посилення своїх дій вздовж усієї лінії зіткнення на Лимано-Куп'янському напрямку", – додав капітан ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров 13 лютого здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

Читайте також: