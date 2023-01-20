Почалася зустріч Контактної групи з оборони України на базі Рамштайн

Сьогодні, 20 січня, стартувала зустріч Контактної групи з оборони України на американській авіаційній базі Рамштайн, де зберуться близько п’ятдесяти країн.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми, 50 держав, є сповнені рішучості підтримати Україну стільки, скільки треба. Путін не розраховував на рішучість і України, і нашу. Це вирішальний момент для України та всього світу", - заявив, відкриваючи зустріч, головуючий на ній міністр оборони США Ллойд Остін.

Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств близько 50 країн. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі і міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився про восьму зустріч міністрів оборони понад 50 країн 20 січня у Рамштайні.

"Очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів", – додав він.

Зеленський за 19 січня: ухвалено одразу кілька потужних рішень

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