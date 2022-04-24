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"Почали бомбити конкретно:" як виживали люди в Ізюмі, поки російська армія штурмувала місто

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"Почали бомбити конкретно:" як виживали люди в Ізюмі, поки російська армія штурмувала місто

Associated Press

Містяни залишилися без води, продуктів, ліків через обстріли окупантів.

Російська армія місяць тримала в облозі місто Ізюм на Харківщині, яке називають ключем до Донбасу. Наразі Ізюм майже стертий з землі. Поки точилися бої, люди залишали місто - через мінні поля, вплав, прив'язавши дітей до човна.

Про це пише Бі-бі-сі.

Міжнародна організація Amnesty International описала становище у місті як гуманітарну катастрофу. В Ізюмі немає води, електрики, газу і ліків.

У підвалах будинків залишилися переважно жінки, діти та літні люди. Їжу готують у дворах на вогнищах. Лікарня не працює. Медики, які залишилися, ходять підвалами, де приймають пологи. Перед будинками стирчать снаряди, що не розірвалися. Місто продовжують обстрілювати.

Місцеві кажуть, що до квітня в Ізюмі важко було знайти вулицю, де б не лежали трупи. Мешканці розповіли, що більшість гинули від осколкових поранень.

Багатьох вбили у перші тижні облоги - коли українська та російська артилерія воювали за переправу через річку Сіверський Донець, що розділяє місто на дві частини.

Спочатку людей намагалися ховати, зокрема у дворах будинків, "як у Маріуполі", каже один із співрозмовників видання. Потім містяни стали боятися виходити надвір - і мертві почали гнити.

В Ізюмі мешкало менш як 50 тисяч людей. Попри скромні розміри, Ізюм - важливий залізничний вузол. Через місто проходить дорога, що сполучає Харків з Донбасом. Саме тому містечко і стало однією з ключових цілей для російських військових.

"Ізюм лежить на трасі з Харкова до Слов'янська та Краматорська. Без контролю над нею захопити й утримувати нові території для так званих “Луганської та Донецької народних республік неможливо", - пояснює політолог та експерт у галузі міжнародної безпеки Павло Лузін.

Їжі немає, води немає, хліба немає, влади немає

"Перші дні було тихо - і ми намагалися знімати гроші, ще працювали магазини, там були черги", - каже місцева мешканка Марія. Вона зі своєю сім'єю проживала у південній частині міста - далеко від лінії фронту, що невідворотно наближалася.

Війна підійшла до Ізюма 27 лютого. На вулиці Орлова, за п'ять хвилин пішки від будинку Марії, у п'ятиповерховий будинок влучив снаряд. На вулиці Московській в асфальті застрягла бомба, вона не розірвалася. Наступного дня на місто скинули ще дві авіабомби - одна теж влучила у п'ятиповерхівку.

Бомбардування не припинялися й ночами. Жінка вмовляла чоловіка поїхати - казала, що не може чути нескінченні обстріли й авіанальоти, що панікує і втрачає розум.

"Але чоловік у мене такий - нехай буде, що буде. Він не хотів їхати зі свого міста, він не хотів і не міг кинути маму, казав, що ми протримаємось", - плаче Марія.

Вони з чоловіком і його 84-річною мамою все ще жили у квартирі у п'ятиповерхівці. Спочатку зникли вода і газ, їжу готували у мультиварці, електрика зникла останньою.

 "Потім воду дали буквально на один день, чоловік каже, набирай швидше - але скільки і куди її у квартирі набереш? Від 2 по 7 березня почали бомбити конкретно, - розповідає Марія, - влучили в будівлю банку, у ринок - і народ пішов трощити і виносити все з магазинів. В принципі, це зрозуміло: їжі немає, води немає, хліба немає, влади немає. Інформації немає, нічого немає".

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Кілька мешканців Ізюму розповідали ВВС, що намагалися знайти представників міської влади, приходили 3-4 березня до будівлі міської адміністрації або намагалися викликати комунальні служби - але там уже нікого не було. Марія каже, що українських поліцейських у місті не бачила взагалі.

Марія поїхала до Слов'янська, звідти на захід України, потім до Європи, до дочки.

"Я щодня думаю, як мої там, звинувачую себе за те, що поїхала, - каже вона. - Покладаю надію тільки на наші ЗСУ і господа Бога, що мої виживуть, а місто буде знову наше. Я щодня звинувачую себе, що поїхала, але зрозуміти, що відчуває людина під бомбардуваннями, можна тільки, якщо ти сам опинився під ними".

Останній автобус з південної частини Ізюма на Слов'янськ виїхав 14 березня.

Ізюм уже 20 днів перебуває під блокадою російських військових (жестовою мовою)

Ізюм уже 20 днів перебуває під блокадою російських військових (жестовою мовою)

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