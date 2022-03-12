"Почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми": Зеленський розповів про перемовини з Росією

"Почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми": Зеленський розповів про перемовини з Росією

За словами Зеленського, окрім РФ гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери.

Група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

"Я вважаю, що це принципово інший підхід, і він повинен бути таким. Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучення наших західних партнерів, лідерів, тому що якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. Тому, окрім РФ ці гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери", - сказав він.

Зеленський додав, деяким лідерам було передано питання, які проговорюються українською та російською стороною.

"Ті, хто на контакті з російським лідером, і вони це мають і вони повинні обговорювати. Я знаю, що і від них сигнали непогані з точки зору тих пропозицій, які прийшли з нашого боку. Подивимось", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, нагіше у Генштабі ЗСУ заявили, що ворог намагається наступати на Україну, але зазнає поразки.

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