"Почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми": Зеленський розповів про перемовини з Росією

За словами Зеленського, окрім РФ гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери.
Група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними ЗМІ.
"Я вважаю, що це принципово інший підхід, і він повинен бути таким. Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучення наших західних партнерів, лідерів, тому що якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. Тому, окрім РФ ці гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери", - сказав він.
Зеленський додав, деяким лідерам було передано питання, які проговорюються українською та російською стороною.
"Ті, хто на контакті з російським лідером, і вони це мають і вони повинні обговорювати. Я знаю, що і від них сигнали непогані з точки зору тих пропозицій, які прийшли з нашого боку. Подивимось", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, нагіше у Генштабі ЗСУ заявили, що ворог намагається наступати на Україну, але зазнає поразки.
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