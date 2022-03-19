"Почали ще в січні": російський полонений розповів, як РФ готувала військових до війни в Україні

Офіцери РФ у військовій частині проводили марші, перевіряли боєготовність, укомплектували особовий склад.

Один з російських полонених розповів, що до війни в Україні їх почали готувати ще у січні 2022 року. До військової частини приїжджало вище керівництво та перевіряло бойові завдання.

Про це під час брифінгу 19 березня розповів полонений Ігор Руденко, який був "керівником зв'язку".

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За його словами, для підготовки приїжджали офіцери, які ознайомилися зі становищем у частині. "У січні до нашої частини приїхало керівництво. Проводили марші та перевіряли боєготовність. Комплектували особовий склад", – розповів полонений.

Він зазначив, для наступу солдатам привезли:

каски та бронежилети;

гранатомети;

гранати;

інші боєприпаси;

додаткову форму.

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