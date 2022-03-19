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"Почали ще в січні": російський полонений розповів, як РФ готувала військових до війни в Україні

"Почали ще в січні": російський полонений розповів, як РФ готувала військових до війни в Україні

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"Почали ще в січні": російський полонений розповів, як РФ готувала військових до війни в Україні

ФОТО: скрин з відео

Офіцери РФ у військовій частині проводили марші, перевіряли боєготовність, укомплектували особовий склад.

Один з російських полонених розповів, що до війни в Україні їх почали готувати ще у січні 2022 року. До військової частини приїжджало вище керівництво та перевіряло бойові завдання.

Про це під час брифінгу 19 березня розповів полонений Ігор Руденко, який був "керівником зв'язку".

За його словами, для підготовки приїжджали офіцери, які ознайомилися зі становищем у частині. "У січні до нашої частини приїхало керівництво. Проводили марші та перевіряли боєготовність. Комплектували особовий склад", – розповів полонений.

Він зазначив, для наступу солдатам привезли: 

  • каски та бронежилети;
  • гранатомети;
  • гранати;
  • інші боєприпаси;
  • додаткову форму.

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