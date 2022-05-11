"Почали стрімко скромніти": Арестович спрогнозував подальші плани Росії у війні з Україною

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович висунув гіпотезу щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом.

На думку Арестовича, поточна ситуація вказує на те, що російські війська перейдуть у фазу опозиційної боротьби, а кремлівська дипломатія буде шукати компроміси.

Про це він заявив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 11 травня.

"Я висуну гіпотезу. Вона звучить так: почали приводити у відповідність військово-політичні завдання, і це видно з контуру на полі бою. Звичайно, триває метушня з Ізюмського напрямку, але основні зусилля на Луганську область. Більше того, там же є свій прикол. Там ці гаврики місцеві доповіли, що ми вже вийшли на кордон із Луганською областю. А це симетрична ситуація до того, що сьогодні вранці сталося в Херсоні, бо почалися ці зрушення у Генеральному штабі і вони поспішили доповісти, що "у нас все добре, ми всі виконали", щоб їх не засунули, не перекваліфікували за "зрадою" батьківщині". Тобто ця заява має характер "нас не чіпайте, ми в будиночку". Потім вони скажуть, що "укропи підло контратакували, прийшла НАТОвська зброя, але ми боремося". Буквально ще два дні і накриється ця централізована система, бо начальство зверху шле загрози, а знизу треба обіцяти майбутні успіхи, щоб розтягувати кінець. А там чи падишах здохне, чи ішак. Ось ця історія", - говорить радник голови ОП.

За прогнозами Арестовича, це призведе до активізації роботи російської дипломатії в так званих "торгах".

"І ось це окозамилювання з одного боку, небажання до ескалації з іншого, нанизане на заяву Путіна на параді 9 травня, що ми не хочемо глобальної війни і головне завдання – її уникнути, показує, що вони почали скромніти стрімко. Вже ніхто не ставить завдань навіть на кордони Донецька вийти, принаймні на кордони Херсонської області, а "хоч би давайте ми зараз Запорізьку переможемо, давайте зробимо, що можемо, наприклад, кордони Луганської, а далі виходимо у фазу опозиційної боротьби, стаємо у оборону, намагаємось накопичити війська, а паралельно ведемо негласний торг". Тому що заяви свіжі Макрона та Шольца, що потрібно виключно політико-дипломатичним шляхом вирішити, показує, що боротьба у партері розпочалася. Боротьба, де російська дипломатія каже "давайте зараз станемо в опозиційку і домовлятимемося, намагатимемося шукати компроміси", - зазначив він.

Нагадаємо, що протягом доби, 11 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.