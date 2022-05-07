"Почали знищувати російськомовні міста": Рєзніков назвав головну помилку Кремля

Резніков певен, що головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків та Маріуполь.

Окупанти переважно обстрілюють російськомовні міста України. Ракетними ударами ворог мститься російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону.

"Вони по суті помстилися і мстяться далі українцям російськомовним, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли. Тому стільки ракетних уражень в міста, де переважає російськомовне населення", - сказав він.

Раніше Резніков за підсумками зустрічі представників оборонних відомств понад 40 країн на авіабазі США у Рамштайні заявив, що допомога Україні зростатиме, але найближчими днями буде потрібна "уся наша стійкість і надзвичайна єдність".

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