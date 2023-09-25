Почали зводити укріплення поблизу кордону: на Харківщині ЗСУ витіснили ворожу групу за межі України

У Куп'янському районі Харківської області на одній із ділянок кордону прикордонники разом з бійцями Збройних сил витіснили російських загарбників за межі України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"У Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" зафіксували спроби росіян укріпитися. Будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону", - йдеться у повідомленні.

Розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебували близько 15 загарбників, та спільно з бійцями однієї з танкових бригад спланували спільні заходи з витіснення ворога за межі державного кордону.

Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли військові РФ почали тікати з території України, українські захисники відкрили вогонь із танків та мінометів.

Нагадаємо, втрати російських військ у живій силі становлять 276 270 бійців на ранок 25 вересня. Так, лише за минулу добу на фронті в Україні були ліквідовані 420 окупантів.

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