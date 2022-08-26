"Почалося": голова МВС пригадав, як сказав Зеленському про початок війни та перші години вторгнення

Голова МВС Денис Монастирський розповів про перші хвилини повномасштабного вторгнення Росії до України та дзвінок президенту Володимиру Зеленському.

Міністр також зауважив, що роздавання зброї українцям на початку війни стало важливим фактором стримування російських окупантів.

Про це Монастирський сказав журналістам видання The Washington Post, повідомила пресслужба МВС.

"…Було темно. На зв’язку був голова Прикордонної служби України: він повідомив, що його підлеглі б’ються з росіянами у трьох північно-східних областях України", – переповів міністр події на початку доби 24 лютого.

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Після цього він поклав слухавку і зателефонував Зеленському, сказавши йому, що "почалося".

"Зважаючи на те, що атаки йдуть відразу в кількох місцях, це воно", – додав Монастирський.

Він також сказав президентові, що Україна, схоже, зіткнулася з повномасштабним вторгненням Росії.

За словами голови МВС, у перші хвилини російські окупанти завдавали страшних ударів по українській ППО та по військах загалом.

"Залишалися 20-метрові вирви, подібних до яких ніхто в житті не бачив", – уточнив міністр.

Він додав, що тоді перед усіма постало питання, наскільки далеко може зайти ворог, "який зібрав сили в такий колосальний кулак".

Монастирський також пригадав, як Зеленський зібрав своїх головних радників. Тоді було вирішено, що частина кабінету, зокрема керівники поліції та оборонної сфери, залишиться у Києві, а решта переїдуть на захід України.

За словами голови МВС, чиновники з подивом спостерігали за кадрами з системи прикордонного спостереження. На них було зафіксовані сотні російських танків та іншої бронетехніки, які прямували до України колонами. Це нагадувало наступи часів Другої світової війни: з Білорусі – на північ, з Росії – на схід, з Криму – на південь.

"Уся карта (України – ред.) була червоною і вимагала уваги", – зауважив Монастирський.

Він також розповів, як упродовж кількох днів після вторгнення влада вирішила роздати зброю громадянам та озброїти потенційний партизанський опір.

"Цей крок став важливим фактором стримування як для росіян, так і для потенційних українських перебіжчиків. Адже будь-який український мер, який би задумався про зраду, зрозумів би, що зовні на нього чекають 20 людей зі зброєю, і що він і його сім'я будуть першими, – пояснив міністр.

Нагадаємо, нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович зізнався, що станом на кінець жовтня 2021 року на 100% знав, що Росія влаштує повномасштабне вторгнення до України.

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